Стало известно, как РФ будет реагировать в случае переворота в Турции Захарова: Россия поддерживает диалог с Турцией по спецканалам

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Москва поддерживает диалог с Анкарой по специальным каналам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru касательно возможной подготовки к перевороту в Турции. Журналист поинтересовался у дипломата, будет ли РФ помогать турецкой стороне, как делала это во время путча в 2016 году.

Коль скоро вы напомнили о том самом случае, я тоже напомню, что тогда это было сделано не публично, не в микрофон и не для того, чтобы повышать свои какие-то рейтинги или красоваться, а конструктивно по соответствующим каналам. И такой диалог мы традиционно поддерживаем с нашими турецкими коллегами, — ответила Захарова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что властям республики прекрасно известно, «кто является куклой, а кто кукловод» в готовившемся заговоре. Он отметил, что страна продемонстрирует достоинство и терпимость независимо от действий других. Турецкий лидер также связал предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETO, подчеркнув, что желающие отдать ей долг никогда не сидят сложа руки.

До этого турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган ночью провел экстренное заседание с министром юстиции и главами разведки из-за предупреждения о возможной попытке госпереворота. Предупредил о заговоре лидер партии Националистического движения и соратник президента Девлет Бахчели.