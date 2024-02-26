Стало известно, как Путин узнает новости о ходе СВО Песков: Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации в зоне СВО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на церемонии вручения премии общества «Знание». По его словам, которые приводит ТАСС, главе государства моментально становится известно об успехах российских военных.

Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему, — сказал Песков.

При этом на вопрос о том, могут ли успехи военных повлиять на сроки спецоперации, он заявил, что не нужно забегать так далеко. Он подчеркнул, что на фронте ведется напряженная работа.

Ранее бывший руководитель Генерального штаба армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы заявил, что Вооруженные силы Украины могут потерять контроль над Купянском и Харьковом. По его мнению, украинскую армию ждет серьезная стратегическая угроза и проблемы со снабжением войск, а фронт может начать рушиться уже в конце весны.

До этого сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов. По данным западных СМИ, российские войска выпускали по 10 тысяч снарядов в день, тогда как украинская армия могла позволить себе только 1,5 тысячи снарядов. Кроме этого, к сложной для украинцев ситуации на фронте могло привести нежелание западных союзников должным образом поддерживать Киев.