Стало известно, как прошла эвакуация раненного под Белгородом журналиста Минздрав: эвакуация раненного под Белгородом журналиста Акифи прошла штатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного в результате падения украинского дрона в Белгородской области, в Москву прошла в штатном режиме, заявил в беседе с РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, корреспондент находится в стабильно тяжелом состоянии. Его перевели на лечение в НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Медицинская эвакуация прошла штатно. Его состояние стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь, — сказал Кузнецов.

Как сообщила ранее главврач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша, супруга журналиста Олеся Акифи сделала первые шаги после атаки дрона. По словам медика, женщине предстоит долгая реабилитация.

Атака дрона ВСУ, в результате которой погибли дочь, тесть и теща журналиста Хайбара Акифи, произошла в ночь на 12 октября. Их похоронили в Белгороде через четыре дня после трагедии. Сам корреспондент и его супруга получили серьезные травмы и ранения.