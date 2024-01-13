Стало известно, как «Пенициллин» помогает ВС России в зоне СВО Минобороны РФ рассказало об успешном применении комплекса «Пенициллин» на СВО

Фото: МО РФ

ВС России успешно применяют современный комплекс артразведки «Пенициллин» в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что именно с помощью этой системы обнаруживаются позиции ВСУ.

Артиллерийские разведчики с использованием комплекса «Пенициллин» вскрывают позиции и действия артиллерии ВСУ на Купянском направлении. Боевая работа звукометрического комплекса заключается в анализе приходящих на специальные выносные звукоулавливающие устройства звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и миномётных орудий противника, — отметили в МО.

Ведомство добавило, что комплексы «Пенициллин» обладают высокой чувствительностью датчиков, благодаря чему могут засечь звук выстрела артиллерии на расстоянии до 50 км. При этом сам комплекс трудно обнаружить радиотехническими средствами.

Ранее Минобороны сообщило, что минометчики мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Вся операция заняла не больше 15 минут благодаря профессионализму российских военнослужащих, указали в ведомстве.

До этого подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении. В МО подчеркнули, что в лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, штурмовые подразделения зашли на БМД-4М, под прикрытием огня бронегруппы.