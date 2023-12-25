Стало известно, будет ли в документе саммита СНГ отражена тема распада СССР Песков заявил, что на саммитах ЕАЭС и СНГ не будет отражена тема распада СССР

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Дмитрий Песков

В документах саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) не будет упомянута годовщина распада СССР, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как сообщает «Газета.Ru», журналисты заявили в ходе брифинга, что 25 декабря 1991 года бывший президент СССР Михаил Горбачев сложил с себя полномочия. На следующий день Советский Союз прекратил свое существование как субъект международного права.

Нет, никаким образом не присутствует, — указал Песков, отвечая на вопрос, будут ли те события отражены в документах, принятых по итогам саммитов.

Ранее стало известно, что государства ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Документ был принят в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Это полноформатное соглашение, которое придет на смену временного, действовавшего с октября 2019 года. Предполагается, что заключение договора позволит создать дополнительные возможности для расширения взаимодействия между РФ и Ираном.

До этого Кремль анонсировал важные решения и документы, которые будут приняты на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В их числе Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045-го. Также участники обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.