Стало известно, как маткапитал повлиял на рождаемость в России Голикова: маткапитал приостановил снижение рождаемости первенцев в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Введение государственной меры поддержки на рождение первого ребенка позволило приостановить снижение рождаемости первенцев в России, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ. По ее словам, этот показатель снизился, но не так критично, как прогнозировалось.

Мы ввели материнский капитал на первые рождения, и это не позволило снизить первые рождения так драматично, как изначально прогнозировалось, — сказала она.

Также Голикова заявила, что в России наблюдается тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, она имеет долгосрочный характер, а рост численности женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 года. При этом он будет незначительным.

Чтобы страна выбралась из демографической ямы, средний показатель рождаемости на одну семью должен составлять не менее четырех детей, заявил ранее социолог Игорь Белобородов. По его словам, в отдаленной перспективе это даст возможность преодолеть демографический разрыв. Однако в России мало семей, которые хотят троих или четверых детей, обратил внимание он. Также на демографии сказывается жизнь в городах, а потребность в детях среди жителей мегаполиса всегда ниже.