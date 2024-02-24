Стало известно, как далеко ВС России отбросили ВСУ при зачистке Авдеевки Минобороны: ВСУ отброшены на 10 километров во время операции в Авдеевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время операции в Авдеевке российские бойцы отбросили ВСУ более чем на 10 километров, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу во время визита министра в зону проведения СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, ВСУ массово сдаются в плен — российские военные пленили по меньшей мере 200 украинских бойцов.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях, — передает пресс-служба министерства.

В Минобороны сообщили, что за минувшие две недели на Авдеевском направлении дроны Вооруженных сил России уничтожили свыше 700 различных украинских целей. В их число входят бронетехника, артиллерийские системы, средства обнаружения и живая сила.

За последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, — говорится в сообщении.

23 февраля Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения спецоперации. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.