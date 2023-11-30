Стало известно, как будут выбираться вопросы для прямой линии Путина ОНФ: Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии, на которые даст ответы, сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что стоит задача не потерять ни один вопрос.

Объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру, дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать, — сказал Кузнецов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году в работе прямой линии с президентом будет участвовать ОНФ, что станет новацией проекта. По его словам, сотрудники организации на протяжении ряда лет занимаются обработкой вопросов россиян после прямой линии.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, сотрудники ОНФ продолжат в течение года обрабатывать вопросы россиян после завершения программы. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что без внимания не останется ни одно обращение граждан.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия с главой государства и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в один день — 14 декабря. По данным Telegram-каналов, сбор вопросов для прямой линии начнется на текущей неделе. На российском ТВ начнут показывать проморолики, в которых будут указаны номера телефонов для отправки СМС и ММС и другие способы передать вопрос российскому лидеру.