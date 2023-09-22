Стало известно, как будут индексироваться соцвыплаты в ближайшие три года Решетников: соцвыплаты в РФ будут индексировать по уровню инфляции до 2026 года

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В период с 2024-го по 2026 год социальные выплаты в России будут индексироваться по уровню фактической инфляции, заявил на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что к концу 2023 года инфляция несколько подрастет, однако в дальнейшем она замедлится.

Минэкономразвития закладывает некоторый рост инфляции в этом году и ее замедление до 4,5% к концу 2024 года. Ожидается, что с 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0%. Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Поэтому уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для бюджетных проектировок, — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что этот прогноз позволит сформировать реалистичный бюджет на следующие три года. Глава Минэка уточнил, что при анализе специалисты учитывали сложившуюся динамику российской экономики, реализуемые меры экономической политики, а также дали реалистичную оценку внешним условиям.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение было принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.