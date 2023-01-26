Стало известно, изменится ли возраст призыва в армию к весне Депутат Картаполов заявил, что возраст призыва в армию весной останется прежним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывной возраст для несения срочной военной службы в России этой весной останется прежним, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, соответствующие поправки Министерством обороны подготовлены не были, однако в перспективе увеличение призывного возраста может произойти.

На весенний призыв менять законодательство никакой нет никакой необходимости. <...> Пока у нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало. <...> Мы в этом необходимости на сегодня не видим. В перспективе да, можно поработать, — сказал Картаполов.

Сейчас на срочную военную службу призываются россияне мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должны предоставить аргументированную точку зрения по данному вопросу.