Стало известно, где Запад хочет создать новый очаг напряженности Лавров заявил, что Запад намерен превратить Приднестровье в очаг напряженности

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Миротворцы ВС РФ, Молдавии на КПП в Приднестровье

Запад хочет превратить Приднестровье в новый очаг напряженности, заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и KP.RU глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по его словам, этим планам не суждено реализоваться.

[Страны Запада] хотят сделать из Приднестровья очаг напряженности. Поговаривают, наверняка вы слышите об этом, что нужно там просто военным путем подавить это образование и пусть Россия очередное стратегическое поражение понесет. Но нет у них все равно перспективы никакой, — отметил Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов обратил внимание, что в настоящее время в мире разворачиваются новые военные конфликты, например, на территории Израиля, Сербии, Молдавии и Армении. По его словам, есть вероятность, что недовольство и локальные стычки могут перерасти в масштабную войну. Как считает Светов, Молдавия может начать столкновение с Гагаузией и Приднестровьем, поскольку правительство страны хочет сделать ее частью Румынии.

Глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук также сообщал, что Киев продвигает силовые сценарии решения приднестровского вопроса. По его словам, это затрудняет поиск путей урегулирования ситуации в регионе. Полищук напомнил, что Киев, как и Москва, является гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования, поэтому решения украинских властей наносят серьезный удар по переговорному процессу.