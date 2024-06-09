Стало известно об усилении ВСУ на двух направлениях Рогов: ВСУ стягивают резервы на Ореховское и Васильевское направления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, речь идет об Ореховском и Васильевском направлениях, однако, как отметил он, инициатива остается в руках Вооруженных сил России.

Идет переброска ВСУ, сейчас идет их усиление на Запорожском направлении: на Ореховское направление перебросили в район населенного пункта Орехов и [на Васильевское направление] в район Степногорска. <...> Мы видим, что инициатива в наших руках, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил на Харьковское направление как минимум две бригады ВСУ с Донецкого фронта. По информации зарубежных СМИ, на усиление группировки украинских сил под Харьковом переброшены батальоны, находившиеся в резерве. Эти сведения подтвердили бойцы ВСУ.

До этого Рогов заявил, что решение Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих военных в стране. По его словам, там находится огромное количество французских наемников. Властям просто нужно, чтобы они гибли «в образе военных инструкторов», уточнил он.