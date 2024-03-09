Стало известно, где в России появятся новые особые экономические зоны Мишустин утвердил создание новых ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон в стране, следует из сообщения на сайте кабмина. Они будут развернуты в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности <...>. Постановления о создании трех новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал <...> Мишустин, — говорится в сообщении.

Новая экономическая зона «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Там намерены развернуть деятельность не менее шести компаний, которые занимаются выпуском строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции.

«Ростовская» ОЭЗ заработает в Новочеркасске. Там будут реализовываться проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования.

Зона «Эммаусс» появится в в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Предприятия-резиденты этой ОЭЗ будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону на территории Белгородской области. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства подчеркнул, что она должна включать в себя город Шебекино. Ответственность за выполнение поручения возлагается на премьер-министра Михаила Мишустина, а также губернатора Вячеслава Гладкова.