Стало известно, где Путин встретил Рождество Песков: Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Владимир Путин отправился встречать Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории резиденции главы государства в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вместе с Путиным там должны находиться семьи участников СВО, с которыми российский лидер встретился в канун праздника.

На Рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции Ново-Огарево, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в ходе общения с семьями военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, Путин поздравил их с Рождеством. Он подчеркнул, что данный праздник представляет собой яркое выражение братского единения народов РФ.

Кроме того, глава государства указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих, передает РИА Новости. Он пояснил, что «жизнь сложна и многообразна», поэтому зачастую возникает необходимость в помощи со стороны.

Ранее в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что в столице в Рождество будут работать 550 храмов. В них ожидается около миллиона человек.