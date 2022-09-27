Стало известно, есть ли в законодательстве понятие частичной мобилизации Клишас: понятие частичной мобилизации уже есть в законодательстве и не требует поправок

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Понятие «частичная мобилизация» уже есть в действующем законодательстве, никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» предусматривает, что мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной.

Есть в законе понятие «частичная мобилизация». Никаких поправок не нужно, — сказал Клишас.

Ранее сенатор заявил, что в повестке Госдумы и Совета Федерации на этой неделе нет новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва. По его словам, парламентарии сосредоточатся на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.