Стало известно, какие патриотические силы соберет под свои знамена «ЕР» «Единая Россия» привлечет в свои ряды военкоров, ветеранов и участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил в комментарии РИА Новости, что в грядущем сезоне партия начнет активно привлекать в свои ряды участников спецоперации, военкоров, журналистов, волонтеров из новых регионов, медиков-добровольцев, а также благотворителей. По его словам, для партии в том числе интересны и люди без опыта участия в выборных кампаниях. Для этого в «Единой России» работает проект «ПолитСтарт».

В этом сезоне наш кадровый проект «ПолитСтарт» будет ориентирован на призыв в ряды партии новых лидеров, возможно, и без опыта участия в избирательных кампаниях, при этом проявивших себя как истинные патриоты и граждане страны в условиях проведения спецоперации. Это, конечно, такие категории, как ветераны и участники спецоперации, волонтеры и волонтеры-медики в новых регионах, ПВР, в регионах, а также и благотворители, военкоры и иные журналисты и авторы, — заявил Перминов.

В минувшем году партия власти не проводила традиционный съезд из-за того, что не была готова предложить стратегическую повестку. Ранее от проведения съезда отказывались только в 2020 году из-за условий пандемии.

В декабре 2022-го стало известно о появлении в партии «Единая Россия» кодекса публичного позиционирования для депутатов. Согласно новым правилам, запрещается писать посты, находясь в неадекватном состоянии, выкладывать снимки предметов роскоши и фотографии после экзотических путешествий и из ресторанов.