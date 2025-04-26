Стало известно, что закрепит освобождение Курской области от ВСУ Депутат Милонов: ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Курскую область

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Без зоны безопасности в Сумской области нельзя исключить повторной попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в Сумской области сейчас ведутся активные действия по обеспечению безопасности России.

Полное освобождение — очень важный этап, но мы прекрасно понимаем, что без создания зоны безопасности со стороны Сумской области мы не можем гарантировать попыток ВСУ прорваться снова. Сейчас идут активные действия по обеспечению безопасности России со стороны Сумской области, — считает Милонов.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставлял попыток удержать данный участок.