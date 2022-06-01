В начале спецоперации на Украине российские военные не применяли оружие на подконтрольных Киеву территориях, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Москву вынудили сменить тактику ведения боевых действий, потому что над российскими солдатами «показательно издевались», сообщает РИА Новости.

Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции, — рассказал он.