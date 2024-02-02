Стало известно, что ВСУ подготовили атаку на Ил-76 заранее ТАСС: ВСУ заранее подготовили засаду для Ил-76 с украинскими военнопленными

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины заранее подготовили атаку на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot перенесли для этих целей в позиционный район, где он находился в засаде в пассивном режиме.

ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали, — приводит агентство слова собеседника.

Накануне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76. По его словам, Москва пока не дала на это ответа. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти слова, пояснив, что администрация президента России не получила от руководства Украины обращений с подобными просьбами.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди между тем отметила, что Россия обязательно ответит на удар по самолету Ил-76. По ее словам, Украиной управляют и руководят США, но сами американцы «в драку с русскими вступать не намерены», предпочитая делать это через третьи страны.