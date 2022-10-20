В российских школах начнут учить игре в лапту Минпросвещения: в российских школах появится модуль по игре в лапту

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В российских школах до конца 2022 года появится модуль по игре в лапту, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Соответствующий вопрос подняли учителя физкультуры и тренеры спортивных секций в ходе встречи с главой ведомства Сергеем Кравцовым, передает ТАСС. По данным агентства, министр просвещения инициативу поддержал.

Учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине, а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте. Министр поддержал эту инициативу, и до конца года появится соответствующий модуль в рамках предмета «Физическая культура», — сказано в сообщении.

Кравцов также заявил о том, что в российских школах в 2023 году появятся секции по гольфу, скалолазанию, теннису и биатлону. В ходе форума он также отметил, что для школьников откроются модули по спортивной борьбе, бадминтону, триатлону и конькобежному спорту. По словам главы Минпросвещения, в учебных заведениях уже появились секции по плаванию, футболу, регби, шахматам и дзюдо.

Министр также сообщил о том, что в 74% российских школ были созданы спортивные кружки. Кравцов напомнил, что задачу по открытию новых секций поставили властям регионов в 2020 году.

Развитие детского спорта, как подчеркнул Кравцов, является залогом больших спортивных побед. В связи с этим российские спортивные функционеры должны развивать отечественный спорт, а не вкладываться в легионеров, добавил глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин положительно оценил реализацию стратегии развития спорта до 2020 года. Как рассказал глава Минспорта Олег Матыцин, «Стратегия-2020» дала мощный импульс развитию физической культуры и спорта в нашей стране.