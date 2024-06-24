Стало известно, что станет с военными округами в России Путин распорядился преобразовать военные округа из объединений в управления

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Владимир Путин

Военные округа в России будут преобразованы из стратегических объединений в управления, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, его проект был подготовлен на фоне изменений организационно-штатной структуры российских вооруженных сил.

Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), — сказано в пояснительной записке Минобороны РФ.

Помимо этого, некоторые задачи и функции военного округа в качестве стратегического территориального объединения будут уточнены. В настоящий момент в России действуют пять военных округов: Центральный, Московский, Ленинградский, Южный и Восточный.

Также теперь Федеральная служба безопасности сможет участвовать в отборе в свой состав призывников, соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, мера принята, чтобы обеспечить укомплектованность органов безопасности. В декабре прошлого года глава государства подписал закон, согласно которому в органах ФСБ разрешается проходить службу по призыву. До этого служить там могли только контрактники.