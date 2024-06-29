В докладе Госдепа заметили факты о вмешательстве в дела России Депутат Пискарев: Госдеп США открыто признался во вмешательстве в дела России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Пискарев

Госдеп США в своем ежегодном докладе о свободе вероисповедания признал, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается во внутренние дела России, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он подчеркнул, что Вашингтон прикрывается поддержкой «мирной деятельности религиозных меньшинств», хотя речь идет о террористических и экстремистских организациях.

Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются «мирной деятельности религиозных меньшинств», при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления, — передает слова Пискарева комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Депутат отметил, что Москва расценивает действия Вашингтона как попытку подорвать межнациональную и межрелигиозную обстановку и раскачать ситуацию в стране в условиях военной спецоперации. Комиссия продолжит работу над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму, заверил он.

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США, используя активы РФ для поддержки Украины, попросту крадут российские деньги. Он уточнил, что не одобряет политику Вашингтона.