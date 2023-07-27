Стало известно, что Путин написал в послании Ким Чен Ыну Путин: позиция КНДР по спецоперации подчеркнула решимость противодействия политике Запада

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал солидарность Пхеньяна с Москвой в вопросах проведения спецоперации по демилитаризации Украины важным фактором в противодействии политике коллективного Запада. В поздравительной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну, которую опубликовала пресс-служба Кремля, российский лидер заметил, что у двух государств единые цели.

Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, — написал Путин.

Послание приурочено к празднованию 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов. Ранее на торжественные мероприятия в Северную Корею отправился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уже провел переговоры с главой КНДР и вручил Ким Чен Ыну послание от президента России.

Генерал Сергей Липовой в свою очередь усомнился в том, что Пхеньян будет оказывать Москве поддержку поставками артиллерийских боеприпасов. Передача северокорейских беспилотников, по его мнению, станет возможной лишь в том случае, если против России выступит весь мир.