Стало известно, что Путин подарил коллегам по СНГ Путин на саммите СНГ подарил другим лидерам антологии современной литературы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на полях заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке преподнес другим лидерам книги в подарок, сообщает ТАСС. Кроме того, он презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании.

В течение 30 последних лет в каждой из стран СНГ продолжала развиваться художественная литература, появлялись новые авторы и значимые произведения, о которых недостаточно известно в общем культурном поле Содружества, — объяснили в Кремле.

Ранее Путин одобрил идею «экспортировать русскую культуру» в дружественные страны. На встрече с финалистами конкурса «Учитель года» положительно оценил возможность открытия центров дружественных литератур в прикаспийских странах. С подобной идеей к главе государства обратился преподаватель литературы из Астраханской области. Он предложил организовать такие центры, в частности, в Азербайджане, Туркмении и Казахстане, чтобы «заниматься возведением культурных мостов через Каспий, экспортировать русскую культуру в дружественные страны».

Он добавил, что очень важным является «не растерять все то, что было в предыдущие десятилетия, развивать контакты со всеми перечисленными странами». По мнению Путина, в этом заинтересованы и сами каспийские республики, поскольку там политики выступают с инициативами открытия российских школ и «направления преподавателей русского языка и литературы для работы в этих странах».