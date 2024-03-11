Кремль отреагировал на слова Трампа Орбану по Украине Песков: Кремлю пока нечего сказать о словах Трампа Орбану по Украине

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

В Кремле ознакомились с комментариями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой речь шла о мирном урегулировании на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, по этому поводу пока говорить нечего, поскольку «непонятно, что это может быть за план».

Да, мы видели. Но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план. Поэтому что-то конкретного сказать сейчас не представляется возможным, — сообщил Песков.

После встречи 8 марта с Трампом Орбан сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается финансировать военные действия на Украине. Также Орбан высказал мнение, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать ВСУ и тогда «эта война» закончится.

Он также отметил, что у Трампа есть собственный достаточно подробный план прекращения боевых действий на Украине. Орбан отказался разглашать его подробности, но признался, что он во многом совпадает с «венгерскими планами».

Виктор Орбан ранее допустил, что спецоперация РФ на Украине закончится еще нескоро и это выльется в тяжелые последствия для всей Европы. По его мнению, в мире началось «десятилетие опасностей и войн».