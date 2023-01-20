Стало известно, что обсуждалось на заседании Путина с Совбезом Путин обсудил с Совбезом РФ ход специальной военной операции на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ход специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что также были затронуты вопросы социально-экономической повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах. Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков затруднился назвать даты послания Путина Федеральному собранию и прямой линии с главой государства. Он заявил, что сроки этих мероприятий будут объявлены позднее.

Он также назвал гаданиями на кофейной гуще предположения СМИ о сроках послания Путина Федеральному собранию. Он допустил, что послание возможно в 2023 году, но какой-либо конкретной даты не назвал. Представитель Кремля также добавил, что в письменном виде послания быть не может.

Относительно даты проведения прямой линии Песков тоже неоднократно говорил, что она пока не определена и о ней будет сообщено дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа и 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.