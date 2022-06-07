Стало известно, что обсудят Лавров и Чавушоглу на встрече 8 июня Лавров и Чавушоглу 8 июня обсудят ситуацию на Украине и возобновление переговоров с Киевом

Фото: МИД РФ

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на предстоящей встрече 8 июня в Анкаре обсудят ситуацию на Украине и возможность возобновления переговоров с Киевом, сообщается на сайте МИД РФ. Лавров также расскажет турецкому коллеге о ходе спецоперации и шагах Москвы по обеспечению безопасности мирного населения.

Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров, — говорится в сообщении.

Накануне Лавров заявил, что Киев отказался возобновлять переговоры с Москвой до тех пор, пока Украина не вернется к границам по состоянию на 24 февраля. Дипломат предположил, что такое решение было принято по воле Запада.

Лавров подчеркнул, что Россия была готова продолжать диалог, основываясь на выдвинутых украинской стороной предложениях. Но до сих пор написанный на их основе проект договора находится без движения, резюмировал он.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что на встрече Лаврова и Чавушоглу «с большой долей вероятности» может обсуждаться тема возможной военной операции Турции в Сирии.