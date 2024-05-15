Стало известно, что может вызвать отток капитала из РФ ЦБ: изъятие акций Соликамского завода может вызвать отток капитала из РФ

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Решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу Российской Федерации может создать риск оттока капитала за границу, предупредила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2024». По ее словам, которые приводит РИА Новости, ЦБ серьезно обеспокоен из-за этой ситуации.

Защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверия, — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что нельзя говорить ни о каком двукратном росте капитализации рынка без надежной защиты прав акционеров и доверия инвесторов. В этой связи прецедент изъятия акций является тревожным, ведь в таком случае граждане РФ будут структурировать сделки на зарубежных площадках, неся при этом риск юрисдикций других стран.

Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно, — добавила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что в законе прописаны все нормы, которые касаются защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. Но при этом крайне важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей, заявила Набиуллина.

Ранее депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил отстранить от работы Эльвиру Набиуллину. По его словам, в России необходимо изменить экономический курс, а действия главы ЦБ тормозят развитие страны.