Стало известно, что Матвиенко подарит Путину Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что подарит российскому лидеру Владимиру Путину перчатки. Видеозапись встречи государственных деятелей опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Матвиенко обратила внимание на незащищенные от холода руки президента во время его визита в Санкт-Петербург.

Владимир Владимирович, я вам подарю перчатки! Надо беречь президента. Его здоровье — это здоровье нашей страны, — сказала председатель Совфеда.

Ранее в ходе встречи президента РФ с лидерами парламентских фракций Геннадий Зюганов призвал «выпороть» того, кто выпустил Путина выступать в Северодвинске без шапки в 15-градусный мороз. Владимир Путин часто попадает в объективы телекамер без головного убора, даже в сильные холода. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это личными предпочтениями президента и его крепким здоровьем.

Владимир Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Это ознаменовало их включение в состав Военно-морского флота. Позже пользователи соцсетей обратили внимание, что в Северодвинске президент России выступал без шапки, несмотря на крепкий мороз.