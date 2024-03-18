Стало известно, что Лукашенко сказал Путину после выборов Лукашенко по телефону поздравил Путина с победой на выборах президента России

Фото: kremlin

Александр Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, в которых он участвовал в качестве самовыдвиженца, сообщает новостное агентство БелТА. Отмечается, что Лукашенко назвал ошеломляющим результат мероприятий.

Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами президентских выборов в Российской Федерации <...> Конечно, результат ошеломляющий, — заявил Лукашенко.

По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. На втором месте Николай Харитонов, который заручился поддержкой 4,3% избирателей. Владислав Даванков набирает 3,83% голосов. На четвертом месте Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что официальный итог выборов будет оглашен 21 марта на заседании членов ЦИК. Она также отметила, что явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентной явке на выборах президента России за рубежом. По ее словам, своим избирательным правом на участках для голосования в зарубежных государствах воспользовались 372 779 россиян. Захарова отметила, что на 08:30 мск в этих пунктах обработано порядка 90% бюллетеней.