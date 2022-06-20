Стало известно, что Литва сделает с погруженным транзитом из России Поверенный России в Литве Рябоконь: погруженный до 17 июня транзит из России будет пропущен в Калининград

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Весь транзит из России, погруженный до введения ограничений в связи с санкциями ЕС, то есть до 17 июня, будет доставлен в Калининград, заявил в эфире телеканала «Россия 1» поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Он подчеркнул, что товары, погруженные позже, через территорию Литвы не поедут.

То, что они сообщили в этой телеграмме [российским представителям], сводится к тому, что все, что до 17 [июня] было загружено, проедет, все будет пропущено через литовскую территорию, — сказал Рябоконь.

Он пояснил, что после 17 июня не будут пропускаться товары, попавшие под санкции Евросоюза, все остальные позиции будут доставлены в Калининград. Рябоконь напомнил, что, по подсчетам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, не пропустят порядка 50% товаров, которые регион получает транзитом из России.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что никакой блокады Калининграда нет, потому что продолжается перевозка пассажиров, а также провоз товаров, которые не включены в санкционный список ЕС.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что Вильнюс не вводил ограничения на транзит в Калининград единолично. По его словам, запрет на провоз продукции из черных металлов в Калининградскую область, включая сталь, был принят в соответствии с санкциями ЕС.