Экс-замминистра энергетики России получил многомиллионную взятку Глава МВД РФ: экс-замминистра энергетики получил взятку в 227 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший замминистра энергетики России получил взятку в размере 227 млн рублей, выяснили в ходе расследования сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства РФ, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. При этом он не стал называть имя фигуранта коррупционной сделки, сообщает РИА Новости.

Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов, — заявил министр.

Ранее стало известно, что кандидата в мэры Москвы на выборах в 2018 году и бывшего председателя совета директоров группы компаний «СУ-155» Михаила Балакина объявили в розыск в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Представитель Мещанского суда города Москвы сообщил, что в отношении бизнесмена и политика была избрана мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца.

Ранее высокопоставленного сотрудника Росавиации Максима Павлюка арестовали за получение взятки в крупном размере. Вместе с ним по делу проходят еще два фигуранта, выступавшие посредниками.