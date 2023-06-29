В рамках нового курса «Основы безопасности и защита Родины» школьники будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, введение предмета будет поэтапным, нагрузка на детей не увеличится.

Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами. <...> Ребят познакомят с такими понятиями как «воинская обязанность» и «военная служба», — сказал Кравцов.