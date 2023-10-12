Стало известно, что будет после снятия запрета на экспорт дизеля в России Новак: частичное снятие запрета экспорта дизеля затронет 2/3 от объемов поставок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива затронет две трети объемов поставок на заграничные рынки, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Означенное решение было утверждено кабмином 6 октября.

Поставка в порты идет трубопроводным транспортом, это примерно две трети от общего экспорта дизельного топлива, по нему принято решение возобновить экспорт. <...> Поскольку мы производим больше нефтепродуктов, чем потребляем внутри страны, нам нужно продолжать экспорт, — сказал Новак.

По его словам, правительство планирует не допустить затоваривания отечественного рынка топлива, потому существующие на сегодня ограничения экспорта при необходимости будут либерализовать. Новак подчеркнул, что решение по дизелю «обеспечит сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок».

Ранее сообщалось, что в правительстве России могут частично снять запрет на экспорт дизельного топлива. По данным источников, власти готовы сделать исключение для трубопроводных поставок дизеля из-за рисков в связи с переполнением хранилищ «Транснефти». При этом бензина послабления пока не коснутся. Дизтопливо могут разрешить экспортировать по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг», которые обеспечивают 75% экспорта солярки в РФ.

Также кабмин предложил запретить продажу не произведенных в России нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. Это позволит ограничить возможность спекулятивных поставок, пояснил Новак.