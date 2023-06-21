Стало известно, что беспокоит Центробанк Набиуллина обеспокоена накачкой ипотеки льготными и псевдольготными программами

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Эльвира Набиуллина

Ипотеку в России накачали льготными и псевдольготными программами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. По ее словам, в Центробанке обеспокоены этой ситуацией. Кроме того, Набиуллина, выступая в Совфеде, пообещала внимательно контролировать темпы розничного кредитования.

Нас беспокоит ипотека, которая была накачана льготными и псевдольготными программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла именно сбалансированно, — сообщила она.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил о необходимости заменить массовую льготную ипотеку точечной. По его словам, из-за низких процентов по льготной ипотеке и роста спроса за два года цены на квартиры в новостройках взлетели на 50%.

В Минфине утверждали, что не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки при покупке квартир в новостройках на этот год. Но в последний момент по предложению Владимира Путина правительство все же продлило ее и семейную ипотеку до июля 2024 года, хоть и подняло ставки до 8% и 6% соответственно. В то же время в Минфине выразили желание распространить льготную ипотеку именно на чиновников, чтобы повысить их эффективность.