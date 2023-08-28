Стало известно, чем займется Путин 1 сентября «Ведомости»: Владимир Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж»

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 1 сентября может посетить мастерскую управления «Сенеж», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. По их данным, именно там могут пройти основные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Предполагается, что в ходе посещения мастерской Путин пообщается с участниками проектов, которые обучаются в «Сенеже». Также главе государства покажут новые корпуса заведения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи заявил, что о планах Путина на этот день сообщат «своевременно».

«Ведомости» указывают, что в начале сентября в «Сенеже» будет завершаться молодежный форум «Территория смыслов». Кроме того, по данным издания, именно оттуда Путин может принять участие по видеоконференции в запуске строительства русскоязычных школ в Киргизии.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность сделать проще трудоустройство несовершеннолетних россиян. Президент предложил рассмотреть вопрос о льготах работодателям при приеме на работу школьников и студентов.

Также стало известно, что Путин не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре. Мероприятие пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. При этом, по словам Дмитрия Пескова, готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков подчеркнул, что она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.