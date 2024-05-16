Стало известно, чем в Пекине угощали Путина ТАСС: в КНР Путина угостили пельменями с креветками и уткой по-пекински

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Приглашенных на государственный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе президента РФ Владимира Путина, угощают местными блюдами, передает ТАСС. В меню обеда входят утка по-пекински, пельмени с креветками и китайская водка маотай.

Кроме того, гостям подавали утиный бульон с беззубками, тушеного трепанга с луком, овощи в абалонном соусе, груперов с креветочным бульоном. Пока гости церемонии наслаждаются экзотическими блюдами, исполняется «Течет река Волга», а также другие русские и китайские песни.

Ранее Путин выразил благодарность китайскому коллеге Си Цзиньпину за гостеприимство в КНР. Он отметил, что китайские друзья создали очень теплую обстановку для переговоров.

В ходе встречи лидеры подписали целый ряд документов, которые должны придать новый мощный импульс развитию китайско-российских отношений. Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Также Си Цзиньпин рассказал после совместной пресс-конференции с Путиным, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине. При этом Пекин надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте.