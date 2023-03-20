Стало известно, чем Путин накормил Си Цзиньпина в Москве Опубликовано обеденное меню Путина и Си Цзиньпина

Фото: Zuma\TASS

Си Цзиньпин

Опубликовано обеденное меню Кремля на 20 марта, составленное по случаю переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидерам подавали закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, а также щербет из граната.

В честь приема высокопоставленного гостя в кремлевское меню также включили на выбор печорскую нельму с овощами или оленину с вишневым соусом. Си Цзиньпина также угощали десертом «Павлова».

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в первый день визита Путин и Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет, а 21 марта состоятся официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным. На встрече с президентом РФ он также заявил, что уверен в победе Путина на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах, а лишь высказал прогноз, что россияне поддержали бы его кандидатуру.