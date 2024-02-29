Стало известно, чем кормят гостей на фуршете перед посланием Путина Гостей на фуршете перед посланием Путина кормят блюдами с крабом и креветками

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru опубликовал первые кадры с фуршета, организованного перед началом послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Гостям предлагают различные закуски из морепродуктов, а прессе — выпечку и фрукты.

Как передает корреспондент NEWS.ru, в меню для гостей есть канапе с креветками, крабами, а также ягоды на десерт. Журналистам же предлагаются кексы и другая выпечка. Речь главы государства начнется в 12:00 по мск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронет тему специальной военной операции на Украине и озвучит вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих. По его словам, российский лидер чутко реагирует на данную тему, а его речь будет интересна не только представителям власти, но и простым гражданам.

Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ожидает в речи Путина поручений по созданию механизмов для усиленного развития регионов. По его словам, нужно обеспечить высокий уровень жизни граждан в любой точке страны. Также Слуцкий предположил, что Путин затронет развитие ключевых положений Концепции внешней политики России, дав импульс к дальнейшему укреплению позиций страны в мире.