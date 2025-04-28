В России для противодействия теневой занятости предусмотрены не только льготные условия для самозанятых, но и меры уголовной ответственности, заявил НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он отметил, что власти намерены выявлять граждан, работающих неофициально, но при этом получающих пособие по безработице.
В прошлом году у нас был принят закон о занятости, где отдельно обсуждается борьба с нелегальной занятостью в регионах. Для этого существует и административная, и уголовная ответственность, — предупредил Нилов.
По его мнению, неофициальная зарплата в первую очередь вредит самим работникам. Без трудового стажа им могут отказать в назначении пенсии, а в случае производственной травмы они рискуют лишиться положенных выплат и компенсаций, пояснил парламентарий.
Ранее Минтруд для борьбы с теневой занятостью предложил расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства. На основании полученной информации к делу может подключиться прокуратура.