Стало известно, чем грозит россиянам теневая занятость Депутат Нилов предупредил россиян об уголовном наказании за теневую занятность

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В России для противодействия теневой занятости предусмотрены не только льготные условия для самозанятых, но и меры уголовной ответственности, заявил НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он отметил, что власти намерены выявлять граждан, работающих неофициально, но при этом получающих пособие по безработице.

В прошлом году у нас был принят закон о занятости, где отдельно обсуждается борьба с нелегальной занятостью в регионах. Для этого существует и административная, и уголовная ответственность, — предупредил Нилов.

По его мнению, неофициальная зарплата в первую очередь вредит самим работникам. Без трудового стажа им могут отказать в назначении пенсии, а в случае производственной травмы они рискуют лишиться положенных выплат и компенсаций, пояснил парламентарий.

Ранее Минтруд для борьбы с теневой занятостью предложил расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства. На основании полученной информации к делу может подключиться прокуратура.