Стало известно, будет ли повышена численность ВС России за счет срочников Картаполов: численность ВС России не будут повышать за счет срочников

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Численность ВС России не станут увеличивать за счет срочников, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», планируется повысить число военнослужащих на контрактной основе.

Срочников никакой необходимости вообще увеличивать нет, для них количество должностей в общем-то ограничено, — уточнил Картаполов.

Он добавил, что в настоящий момент численность ВС России составляет 1 млн 150 тысяч человек, «490 тысяч набрали контрактников».

Картаполов подчеркнул, что повышать численность армии до 1,5 млн военных будут именно за счет контрактников. Он также отметил, что усиление обороноспособности страны — плановая работа в современных геополитических условиях.

Здесь ничего из ряда вон выходящего нет. Мы планово этим вопросом занимаемся, — сказал Картаполов.

Ранее Госдума приняла закон, который предоставляет призывникам возможность проходить срочную службу в Погранслужбе ФСБ. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Пискарев отметил, что при работе над документом учитывался опыт прежних лет, когда пограничные войска комплектовались срочниками и служить на границе было очень почетно. Хинштейн подчеркнул, что инициатива касается только Пограничной службы ФСБ.