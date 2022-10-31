Стало известно, будет ли опубликован указ президента РФ о конце мобилизации Песков: о выходе указа президента России о завершении мобилизации сообщат дополнительно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация, касающаяся указа президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, будет представлена общественности дополнительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Говоря о том, будет ли Минобороны отправлять новые мобилизационные задания в регионы, он предложил ориентироваться на соответствующее заявление главы министерства Сергея Шойгу.

Мы проинформируем вас дополнительно, — заявил представитель Кремля.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется. При этом Шойгу отметил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток.

В тот же день источники в российском парламенте и администрации президента сообщали, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации. Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.