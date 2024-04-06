Стала известна однозначная позиция России по размещению оружия в космосе Захарова: Россия готова к диалогу ради сохранения космоса свободным от оружия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия готова к равноправному диалогу со всеми странами, в результате которого удастся сохранить космос свободным от оружия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что это ответственный разговор, которого, однако, желают не все страны, передает пресс-служба ведомства.

Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу, — заявила Захарова.

В частности, США являются ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве, добавила представитель МИД. Такая позиция давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса, указала она.

Ранее стало известно, что США и Япония подготовили проект резолюции СБ ООН, в рамках которого запрещается размещать ядерное оружие в космосе. В Вашингтоне уверены, что размещение ядерного оружия в космическом пространстве на орбите Земли несет в себе опасность и недопустимо.