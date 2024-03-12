«Стали показывать пальцем»: Лавров о реакции Запада на переворот на Украине Лавров напомнил о попытках Запада обвинить Россию в госперевороте на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные страны, которые стоят за государственным переворотом на Украине, немедленно возложили вину за происходящее на Россию, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время выступления в Доме русского зарубежья на вечере, посвященном 90-летию профессора, представителя Движения российских соотечественников за рубежом Дмитрия Шаховского, министр подчеркнул, что Москву обвинили и в нарушении международного права, передает ТАСС.

Когда этот госпереворот случился, то все элиты на Западе, прежде всего те, кто готовил этот путч, сразу стали показывать пальцем на Россию, закатили истерику, [стали] обвинять нас во всех грехах, в нарушении международного права, — сказал Лавров.

Ранее украинские власти заявили о том, что Москва «намерена расшатать ситуацию» на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что Киеву не нужна помощь для раскачивания ситуации изнутри. По его словам, соответствующие процессы в стране вызревают самостоятельно. Кроме того, продолжил Песков, подобного рода обвинения регулярно поступают из Киева, поэтому Россия «не может реагировать на все».

Политик Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что новый госпереворот на Украине возможен только в случае его проведения солдатами. По его словам, военнослужащие могут пойти на такой шаг от безысходности.