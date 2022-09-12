Стали известны предварительные результаты выборов глав регионов

Фото: vybor2019.sevastopol.su

Центризбирком обнародовал первые предварительные результаты выборов глав регионов по итога обработки 98–100% голосов. Данные опубликованы на онлайн-табло ЦИК.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур по итогам обработки 100% бюллетеней набирает 84,94% голосов. Врио главы Рязанской области Павел Малков по итогам обработки 100% голосов набирает 84,55%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев — 82,31% по итогам обработки 100% протоколов.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев по итога обработки 99,01% набирает 82,38% голосов. Действующий глава Республики Бурятия Алексей Цыденов — 86,14%, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев — 83,71%. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев набирает 65,79%, врио Тамбовской области Максим Егоров — 84,95%.

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков набирает 69,14% голосов на выборах главы региона после обработки 99,35% бюллетеней. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин набирает 76,97% голосов по итогам обработки 99,25% протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин набрал 73,65% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 61,4% протоколов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об отмене результатов голосования на 20 избирательных участках в восьми субъектах. Но речь при этом, по ее словам, идет о «ничтожном количестве» недействительных бюллетеней.