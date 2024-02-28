Стали известны потери ВСУ за сутки Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 695 бойцов

Фото: МО Украины

За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции до 695 бойцов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, самые большие потери противник понес на Донецком направлении.

Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, — сказал он.

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли 165 военнослужащих, пять автомобилей, американский бронетранспортер М113, две боевые машины пехоты Bradley и четыре танка, отметил он.

В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции. По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения. Он отметил, что в результате решительных и активных действий военнослужащих РФ снижается боевой потенциал ВСУ. После краха контрнаступления военное командование Украины пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта, добавил министр.