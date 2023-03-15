Стали известны подробности разговора Шойгу и Остина Источник в Пентагоне: Шойгу и Остин обсудили инцидент с беспилотником США над Черным морем

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Сергей Шойгу

Главы минобороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию с американским беспилотником, который упал в Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне. Ранее российское ведомство сообщило, что американская сторона запросила провести телефонные переговоры министров.

Я могу это подтвердить, — заявил собеседник агентства о разговоре министров.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с российскими самолетами в инциденте с БПЛА США не является «неэкологичной».