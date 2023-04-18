Стали известны подробности переговоров Шойгу с министром обороны Китая Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с коллегой из Китая Ли Шанфу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве, передает РИА Новости. Руководители оборонных ведомств отметили, что координация усилий двух стран «оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности, — сказал Шойгу.

Министр обороны России уточнил, что рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество «в духе нерушимой дружбы», а также ценит тот факт, что после назначения Ли Шанфу приехал в Москву в рамках первого зарубежного визита.

Ранее министр обороны Китая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны находятся в тесных связях, превышающих военно-политические альянсы времен холодной войны. Ли Шанфу добавил, что Пекин и Москва активно сотрудничают в различных практических сферах. По его словам, отношения между Китаем и Россией уже «вступили в новую эру».