Стали известны подробности инцидента с гранатой в Ростове-на-Дону «Осторожно, новости»: взорвавший гранату в Ростове-на-Дону мужчина оказался участником СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что взорвавший гранату в Ростове-на-Дону мужчина вернулся из зоны СВО. Как отмечает канал, военный был пьян и не справился с боеприпасом.

По информации канала, военный из Анапы, снимал квартиру в Ростове. Мужчина, как пишет канал, выпил, достал «трофейную» гранату и не справился с оружием. Взрыв при этом, по сведениям канала, произошел в подъезде дома, а не во дворе, как писали раньше.

«Осторожно, новости» сообщает, что сейчас полиция с кинологами обыскивают квартиру мужчины на предмет другого оружия.

Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в больницу. На месте работает полиция и МЧС.

Telegram-канал «112» до этого сообщил, что мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне Бортниково Московской области. По данным канала, в результате происшествия один человек погиб.

Как написал канал, между отдыхающими произошел спор при распитии спиртных напитков. В ходе конфликта один из присутствующих достал гранату и взорвал ее. Четверо человек получили ранения.