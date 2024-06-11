Стали известны обладатели госпремии в области науки и технологий Путин присудил госпремию специалистам в области трансплантации органов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сергей Готье

Президент России Владимир Путин присудил государственную премию РФ в области науки и технологий 2023 года коллективу специалистов за технологии трансплантации жизненно важных органов. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Премия присуждена и за цикл работ по изучению гена основного опухолевого супрессора p53 в норме и патологии.

Награды за разработку, научное обоснование и внедрение в практику оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов удостоились академики Сергей Готье и Могели Хубутия. Также премию получит доктор медицинских наук Марина Минина.

Награда за изучение гена достанется главному научному сотруднику Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, доктору биологических наук, члену-корреспонденту РАН Петру Чумакову. Автор выполнил цикл исследований, которые значительно повлияли на развитие биологической науки, на создание новых подходов к терапии опухолевых заболеваний.

Ранее Путин также присудил государственную премию в области литературы и искусства. Обладателем награды стал оперный певец Ильдар Абдразаков.